Alexander Büttner eist penalty op: 'ik voelde me goed'

ROTTERDAM - Vitesse kreeg in een prima tweede helft een penalty. Alexander Büttner leek niet de eerste keus voor die strafschop, maar eiste de penalty wel op. 'Ik voelde me goed en had vertrouwen.'

Tim Matavz meldde zich om bij de stand 1-0 de penalty te nemen, die overigens tot stand kwam na de videoscheidsrechter in Hilversum. Büttner wilde echter ook wel en ging vol bravoure achter de bal staan. Matavz leek echter eerste keus.

'Ik ken het lijstje wel, maar heb er allemaal niks van meegekregen', reageerde Büttner met een glimlach. Fraser stak vervolgens de hand in eigen boezem. 'Ik had niet goed gecommuniceerd wie de eerste man was', vertelde trainer Henk Fraser na afloop in de catacomben.

Boze Fraser

Toen Büttner klaar stond, stormde aanvoerder Guram Kashia ook nog op de Doetinchemmer af. 'Hij kreeg discussie met iets, maar ik ging achter de bal staan', aldus Büttner. Wat de Georgiër precies zei was onduidelijk. Langs de zijlijn stond een boze Fraser die waarschijnlijk baalde van de onduidelijke situatie. Büttner verzilverde het buitenkansje echter feilloos en bracht Vitesse zo langszij. 'Ik nam hem gewoon en hij zit', was de reactie van de linkspoot.

Pijnlijke kuit

Vlak voor tijd haalde Fraser de na rust goed spelende Büttner plotseling naar de kant. Toen was al duidelijk dat beide partijen op strafschoppen zouden afstevenen. 'Ik had wat last van mijn kuit en wilde niet dat het erger werd', zei Büttner die dus na 90 minuten geen penalty meer kon nemen.

Matavz werd nu opnieuw aangewezen om de eerste strafschop te nemen, maar miste. Rashica faalde ook waardoor Feyenoord met vier benutte penalties de Super Cup voor zich opeiste. Bij Vitesse scoorden Foor en Colkett