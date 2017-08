Bij Martin van Chickfriend zijn de rolluiken naar beneden

BARNEVELD - Het bedrijf Chickfriend dat vanwege het gebruik van fipronil onder vuur ligt door de eiercrisis, is gevestigd in Barneveld en wordt gerund door Martin van de B. en Mathijs IJ. Ze willen al dagen niet praten met de media.

Van het woonhuis van Martin van de B. van Chickfriend in Barneveld zijn de rolluiken naar beneden. Buurtbewoners zeggen hem al dagen niet te hebben gezien. Hun straat wordt overspoeld door media die foto's en beelden maken van de woning. De buurt doet er verder liever het zwijgen toe, meldt onze verslaggeefster.

Op een adres in Renswoude waar de compagnon van Martin, Mathijs IJ. zou wonen, vangen we bot. Daar woont Mathijs IJ. al een hele tijd niet meer, horen we.

'Niet bewust van de gevolgen'

Medewerkers van reinigingsbedrijven, concurrenten dus van Chickfriend, omschrijven Van de B. en IJ. als 'onopvallende types' in de sector. Ze waren ook op beurzen. De mensen die we spreken zeggen te vermoeden dat de twee wisten dat ze fipronil gebruikten, maar dat ze zich niet bewust waren van de grootschalige gevolgen van dit middel.

Deze zaterdag wordt bekend dat nog eens 14 pluimveebedrijven hebben gewerkt met Chickfriend in Barneveld. De NVWA heeft deze bedrijven geblokkeerd.

