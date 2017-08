Fipronilschandaal: nog eens 14 pluimveebedrijven met besmette eieren

ARNHEM - Er zijn toch nog besmette eieren verkocht. Dat meldt de NOS. Volgens de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is bij nog veertien pluimveehouderijen een te hoge concentratie fipronil is gevonden.

De bedrijven zijn geblokkeerd en de eieren worden teruggehaald uit de winkels.

De NVWA meldde donderdag nog dat alle besmette eieren uit de schappen waren gehaald. Dit na onderzoek bij 181 bedrijven die voorkwamen in de administratie van het Barneveldse bedrijf Chickfriend, dat een anti-luizenmiddel met het voor de voedselketen verboden fipronil leverde.

Bij de voedselkwaliteitwaakhond meldden zich nog ongeveer twintig bedrijven die niet voorkwamen in de administratie van Chickfriend, het bedrijf van Martin van de B. en Mathijs IJ., maar wel zaken met beiden heeft gedaan. Daarvan zijn nu veertien geblokkeerd, totdat ze helemaal schoon zijn.

Klik hier voor de lijst met de codes.

'Wij geven direct door wat wij weten', zegt een woordvoerder van de NVWA. Volgens hem kan het aantal codes op de lijst per dagdeel fluctueren.

'Misschien nog meer gevallen'

Inspecteur-generaal Rob van Lint van de NVWA kan niet garanderen dat de zaak hiermee is afgedaan. Volgens Van Lint was de administratie van Chickfriend niet volledig. Zijn organisatie heeft nu alle informatie verstrekt die bekend is.

De bedrijven die de afgelopen week zijn gesloten, moeten hun kippen uit de stal halen en de ruimte grondig reinigen. Na naar schatting 6 tot 8 weken leggen de kippen dan weer schone eieren. De kippen ruimen is ook een optie.

