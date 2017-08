Bulldog Babs is mishandeld en heeft nu een kapotte bips

NIJMEGEN - Je wordt op slag verliefd als je dat lieve koppie ziet, maar wat heeft Wendy Wels uit Nijmegen veel te stellen gehad met haar hondje Babs. De Franse bulldog heeft een kapotte bips.

Ze kan niet poepen, zoals elke andere zindelijke viervoeter. De reden is even bizar als gruwelijk: Babs is als pup seksueel misbruikt. Daardoor heeft ze onwillige darmen en een sluitspier die poep op de raarste tijden de wijde wereld in stuurt.

Wendy (32) kocht Babs toen ze enkele maanden oud was, ergens bij Volendam. 'Ze zeiden tegen mij dat ze de hond moesten wegdoen, omdat er ziekte was in de familie en ze niet meer voor het hondje konden zorgen', legt de Nijmeegse uit. Ze durft het niet hardop te zeggen, maar ze vermoedt dat Babs bij dat vorige baasje is mishandeld. 'Mijn dierenarts kan niet bewijzen waarmee Babs is toegetakeld, maar mensen hebben voorwerpen in haar achterste gestopt.'

Nieuw bankstel na ongelukje

Thuis kwam Wendy er al snel achter dat er iets niet klopte aan Babs. Ze werd maar niet zindelijk. Wendy en haar man hebben al eens een nieuw bankstel moeten kopen, nadat Babs op de bank een ongelukje had gehad.

Wat doe je dan, dan koop je luiers voor je hond. Wendy: 'Maar dat is best een dure hobby, dan. Dat kost ons ongeveer 20 euro in de week.'

Oproep voor luiers op Facebook

Haar vader bracht haar op het idee om via een oproep luiers in te zamelen. 'Dat hoor je vaker, hè. Moeders die luiers over hebben omdat de kinderen zindelijk zijn en de luiers niet meer nodig hebben.' Dus trok Wendy vorige week de stoute schoenen aan. Haar oproep op Facebook werd 700 keer gedeeld.

En, een reddende engel diende zich aan. Helemaal vanuit Purmerend. En die engel luistert naar de naam Brenda Wouda. 'Ze is vanmorgen hier geweest. Zo'n 150 pakken luiers had ze ingezameld. Ik wist niet wat me overkwam. Ik ben echt hartstikke blij', zegt Wendy.

Nu de Franse bulldog luiers draagt, mag ze wel weer op de nieuwe bank. En als het op de vloer een keer fout gaat, niets aan de hand. Een emmer en een sopje. 'We hebben laminaat. Is zo schoon.'

Misschien ooit een oplossing

Wendy schat dat ze voor de komende twee jaar is voorzien. En wie weet is er in die tijd wel een oplossing voor de onwillige kringspier van bulldog Babs. 'Ik heb contact gehad met een dierenkliniek in Utrecht die naar Babs wil kijken.'

En wat als Babs toch niet geholpen kan worden, hoelang moeten Wendy en haar man dan nog luiers aanschaffen? 'Een Franse bulldog kan een jaar of 13 worden. Ze is nog geen 2.'