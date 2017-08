NEC speelt met tien man gelijk in oefenwedstrijd tegen VVV

VENLO - NEC heeft de oefenwedstrijd uit tegen VVV met 1-1 gelijkgespeeld. Na een rode kaart voor Guus Joppen speelde NEC een groot deel van de wedstrijd in ondertal.

Bij de Nijmegenarenstonden Ted van de Pavert en Calvin Verdonk voor het eerst in de basis. Ferdi Kadioglu begon op de bank, Jordan Larsson kreeg een kans in de basis. Anass Achahbar (foto) ontbrak vanwege een voetblessure.

De eredivisionist was voor het eerst gevaarlijk via Tissoudali, die net niet bij de bal kon komen. NEC kwam al vroeg in de wedstrijd met tien man te staan na een overtreding van Guus Joppen op Hunte. De NEC-verdediger kreeg rood tegen zijn oude ploeg. Tissoudali miste daarna een grote kans. Joris Delle voorkwam de 1-0 van Hunte. NEC was via Ted van de Pavert een keer dreigend.

Groeneveld scoort alweer

Na rust scoorde Arnaut Groeneveld uit een counter. Zijn vijfde doelpunt al tegen profclubs in deze voorbereiding. Na een overtreding van Ted van de Pavert op Van Crooij kreeg VVV een strafschop, die door Leemans werd benut. In de slotfase gebeurde er niet veel meer.

Beginopstelling: Delle, Joppen, Golla, Van de Pavert, Verdonk; Bikel, Sleegers, Dijkstra; Grot, Larsson, Groeneveld.