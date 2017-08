Vitesse verliest Johan Cruijff Schaal na strafschoppen

ROTTERDAM - Vitesse heeft na strafschoppen de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal verloren van Feyenoord.

In de reguliere speeltijd was het 1-1, maar door missers van Tim Matavz en Milot Rashica ging het mis in de penaltyserie.

Jørgensen meldt zich en beslist het: 4-2.

Invaller Colkett maakt 3-2.

Er wordt geknokt tussen de spelers op de middenstip, terwijl Toornstra zijn strafschop moet gaan nemen. En hij scoort: 3-1. Als Vitesse mist, is het over.

Navarone Foor brengt Vitesse terug op 2-1, op hele fraaie wijze.

Boëtius zorgt voor 2-0. Het is bijna gedaan.

Milot Rashica mist ook, dit lijkt een verloren zaak. Knappe redding van Brad Jones.

Oud-Vitessenaar Van der Heijden maakt 1-0

Matavz voor Vitesse, maar de Sloveen mist.

94. Het is gedaan, er komen dus strafschoppen. Overleg bij beide ploegen wie ze gaan nemen.

93. Matavz komt er nog bijna doorheen.

92. Feyenoord probeert alsnog een doelpunt af te dwingen met de Kuip er vol achter.

90. Nog vier minuten extra tijd. Als er niet wordt gescoord, valt de beslissing via strafschoppen. Hoe dan ook, Vitesse heeft een uitstekende indruk achtergelaten tegen de landskampioen.

87. Büttner wordt gewisseld voor Lassana Faye en dat is vreemd, want het lijkt op strafschoppen aan te komen. En Büttner heeft aangetoond dat hij dat kan.

86. De nieuwe Johan Cruijff Schaal is gemaakt in Gelderland en het kan zomaar zijn dat deze schaal ook mee mag naar Gelderland.

83. Vitesse is absoluut niet de mindere ploeg hier, op de eerste twintig minuten na. Linssen, Serero en Kruiswijk spelen een prima wedstrijd.

80. Linssen profiteert van nonchalance bij Botteghin en schiet op doel, maar Jones kan redden. Bij deze stand worden er strafschoppen genomen.

78. Jørgensen breekt uit, maar Kruiswijk hindert hem goed bij zijn doelpoging.

77. Vitesse wisselt voor het eerst. Thomas Bruns gaat eruit en Chelsea-huurling Charlie Colkett maakt zijn opwachting. Bij Feyenoord wordt Apeldoorner Kevin Diks vervangen.

77. Spanning bij de fans in Arnhem.

75. Vitesse komt niet veel meer aan voetballen toe, maar de thuisclub sticht ook nauwelijks gevaar.

71. Thomas Bruns krijgt geel, maar de vrije trap van Feyenoord levert niets op.

70. Het spel ligt even stil vanwege een blessure van Berghuis.

67. Nog even beelden van het feest bij de Vitesse-supporters in Arnhem.

64. Feyenoord zet weer even aan, maar echt gevaarlijk wordt het vooralsnog niet.

58. Alexander Büttner blijft heel koel in een fluitende Kuip. Hij maakt vanaf elf meter de verdiende 1-1.

56. Er komt een Videoref moment: Krijgt Vitesse alsnog een strafschop of wordt het doelpunt van Feyenoord alsnog goedgekeurd? Dat eerste: strafschop Vitesse.

55. Matavz kan na een mooie combinatie doorlopen, maar wordt gestuit door El Ahmadi. Geen strafschop en in de tegenstoot slaat Feyenoord toe, maar het doelpunt van Jørgensen wordt afgekeurd. Wel spektakel na rust.

54. De laatste keer dat Vitesse in de Kuip van Feyenoord won was in 2005, toen het 1-2 werd met twee doelpunten van Igor Gluscevic.

53. Een donkere wolk boven De Kuip, maar is dat reden om de lichtmasten aan te hebben?

51. Aan de andere kant een snelle aanval, maar Boëtius kiest voor een overstapje in plaats van een schot.

50. Een uitstekende harde voorzet van Milot Rashica en Arnold Kruiswijk kopt de bal naast. Dit was een enorme kans op de gelijkmaker.

48. Tim Matavz denkt een hoekschop te versieren, maar dat lukt niet.

46. Vitesse moet het offensief van vlak voor rust zien voort te zetten. De supporters op sociale media hebben hun zondebok van de eerste helft al wel gevonden.

45. We gaan rusten met 1-0 voor de thuisclub.

44. Vitesse speelt meer op de helft van Feyenoord in deze fase vlak voor de rust.

41. Bryan Linssen ramt de bal tegen de onderkant van de lat, de eerste grote kans voor Vitesse. In het supportershome van Vitesse balen ze ervan.

40. Feyenoord-doelman Brad Jones heeft nog niets te doen gehad in deze wedstrijd.

38. Diks krijgt geel voor een overtreding op Serero.

36. Arnold Kruiswijk wordt in het gezicht geraakt en gaat even gestrekt. Maar de centrumverdediger krabbelt weer op.

34. Een achterwaartse kopbal van Guram Kashia rolt naast.

33. Een vrije trap van Toornstra belandt in de handen van Pasveer.

31. De druk van Feyenoord is wel wat afgenomen, maar voorlopig is Vitesse een tandeloze tijger in De Kuip.

29. Geel voor Bryan Linssen na een overtreding op Vilhena.

28. Van de ploeg die in april de beker won, staan er nu nog maar vier in de basis.

27. Alexander Büttner krijgt wel ruimte om over links op te komen, maar doet daar weinig mee.

22. In het supportershome in Arnhem wachten de fans op betere tijden.

16. Vitesse komt volstrekt niet aan voetballen toe.

13. Het is eenrichtingsverkeer tot dusverre. Een jeugdige Vitesse-fan in Arnhem is aangeslagen.

10. Boëtius troeft rechtsback Fakaty Dabo opnieuw af, maar zijn voorzet komt ditmaal niet aan. Voorlopig wordt Vitesse op alle fronten afgetroefd.

8. En dus balen in het supportershome van Vitesse.

7. En Vitesse bezwijkt al onder de druk: 1-0 voor Feyenoord. Een voorzet van Boëtius wordt afgerond door Toornstra.

1e minuut: Vitesse meteen onder druk, maar Remko Pasveer kan de diepe bal van Berghuis simpel pakken.

18.00 De wedstrijd gaat beginnen. Kan Vitesse zonder de steun van supporters stunten tegen de landskampioen?

17.55 Gert-Jan Verbeek werd al voor het seizoen ontslagen bij VfL Bochum en heeft nu dus alle tijd voor analyses.

17.52 Er hangt een mooie sfeer in De Kuip, maar het blijft vreemd dat daar geen Vitesse-fans aan bij kunnen dragen. Liederen over de Rijn en de fles blijven achterwege door de maatregelen van de KNVB en de daaruit volgende boycot. Dus massaal Hand in Hand Kameraden nu.

17.50 Er is een speciale Johan Cruijff Schaal-boog.

17.48 De verslaggevers Sander Maassen van den Brink en Richard van der Made zijn er klaar voor.

17.45 Hij zit op de bank, maar Maikel van der Werff weet wat het is om de Johan Cruijff Schaal te winnen. In 2014 versloeg hij met PEC Zwolle de toenmalige kampioen Ajax.

17.41 Hij was ooit bijna trainer van Vitesse in 2006. Maar is vooral bekend als hartstochtelijk Feyenoord-supporter: Jan Boskamp.

17.39 Ook de Supportersvereniging van Vitesse uit onvrede over de situatie.

17.36 Er is al veel over gezegd, maar er zijn dus geen Vitesse-fans in De Kuip. Slechts twee dus, om te protesteren samen met andere supporters tegen het feit dat de uitclub slechts 1200 kaarten kon krijgen.

17.30 De spelers van Vitesse zijn inmiddels bezig met de warming-up.

17.17 Edward Sturing speelde al eens een finale in De Kuip. In 1990 voor de beker tegen PSV. Het werd toen een 1-0 nederlaag. Als assistent won hij de beker wel, tegen AZ eerder dit jaar. Nu op jacht naar de volgende prijs met Vitesse.

17.14 De grote afwezige bij Vitesse is natuurlijk Eloy Room. De doelman heeft zich ziek gemeld.

Fraser wenst Room alle sterkte

17.10 Bij Feyenoord staat Kevin Diks rechtsback. De Apeldoorner speelde afgelopen seizoen na de winterstop nog op huurbasis voor Vitesse.

17.03 De opstelling van Vitesse kent geen verrassingen. Maikel van der Werff en Matt Miazga zijn gepasseerd, het centrum van de defensie bestaat uit Guram Kashia en Arnold Kruiswijk.

Pasveer; Dabo, Kashia, Kruiswijk, Büttner; Bruns, Serero, Foor; Rashica, Matavz, Linssen.

17.00 Vorige week waren er nog 18.000 kaarten beschikbaar, maar De Kuip is nu toch uitverkocht.

16.55 De huis-DJ van Vitesse, Walter Witlov, heeft er zin in.

16.50 De zonovergoten Kuip ligt er prachtig bij. Het veld wordt nog even gesproeid.

16.45 Trainer Henk Fraser weet wat het is om de Supercup te winnen. Dat deed hij als speler in 1991 met Feyenoord tegen PSV.

16.41 Gespannen gezichten bij de selectie voor de eerste officiële wedstrijd van dit seizoen.

16.40 De aankomst van de spelersbus van Vitesse bij De Kuip.