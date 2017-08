Man (22) overleden na steekpartij

REUTUM - Een man van 22 jaar uit Winterswijk is vrijdagnacht om het leven gekomen bij een steekpartij in het Overijsselse Reutum.

Drie andere mannen raakten gewond. De steekpartij gebeurde bij een horecagelegenheid aan de Oldenzaalseweg in Reutum. De drie gewonde mannen zijn in het ziekenhuis in Enschede behandeld en daarna door de politie aangehouden.

Het gaat om een 31-jarige man en een 34-jarige man uit Enschede en een 25-jarige man uit Winterswijk. Daarnaast hield de politie ook een 35-jarige vrouw uit Enschede en een 43-jarige man uit Winterswijk aan. De politie sluit andere aanhoudingen niet uit.

Over de toedracht van de steekpartij is niets bekend. De politie heeft een Team Grootschalige Opsporing op de zaak gezet en is op zoek naar getuigen.