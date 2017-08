Feyenoord met oud-Vitessenaren Diks en Van der Heijden in basis

ROTTERDAM - Beide trainers lieten zich deze week niet in de kaarten kijken, maar de opstellingen vanavond bij Feyenoord - Vitesse zullen weinig verrassend zijn.

Bij de landskampioen staan Kevin Diks uit Apeldoorn en Jan-Arie van der Heijden in de basis. Diks speelde vorig seizoen nog een half jaar voor Vitesse toen hij werd verhuurd door Fiorentina. Nu leent de Italiaanse club de rechtsback uit aan Feyenoord. Van der Heijden speelde vier jaar voor Vitesse en kan terugkijken op een uitstekend tweede seizoen bij de kampioen van Nederland.

Gistermiddag trainde Feyenoord na een lange bespreking achter gesloten deuren in De Kuip. Ook tijdens de persconferentie met beide aanvoerders wilde Giovanni van Bronckhorst niets kwijt over zijn formatie. Het lijkt alleen nog even afwachten wie rechtsbuiten speelt, Basacikoglu of Berghuis. 'Dat zien jullie morgen wel', liet de succescoach weten. Feyenoord won zijn laatste (oefen)wedstrijd met 1-0 van Real Sociedad.

Dabo en Pasveer spelen

Ook zijn collega en oud-ploeggenoot bij Feyenoord Henk Fraser vertelde niets over de opstelling. Natuurlijk zal het elftal niet of nauwelijks afwijken van het team dat vorige week Reading versloeg (3-2). Vitesse zal vrijwel zeker aantreden met zes nieuwelingen. Zeker is inmiddels dat Remko Pasveer onder de lat staat. 'Hij is eerste doelman', zei Fraser die verder ook nog kwijt wilde dat Fankaty Dabo van Chelsea ook zal starten. Fraser kreeg nog de vraag of hij in de toekomst Van Bronckhorst zou willen opvolgen. 'Ik heb geduld', glimlachte de voormalig verdediger die in 1991 de eerste Super Cup wist te winnen.

Bij Vitesse won Serero met Ajax in 2013 de Super Cup, al zat hij toen op de bank. Hetzelfde geldt voor Tim Matavz met PSV in 2012. Ook de Sloveen keek bij de reserves toe. Pasveer won met PSV de Super Cup in 2015 en 2016, maar ook hij was in het doel geen eerste keus.

Verwachte opstellingen:

Feyenoord: Jones, Diks, Botteghin, Van der Heijden, Haps; Vilhena, Toornstra, El Ahmadi; Basacikoglu, Jörgensen, Boëtius.

Vitesse: Pasveer, Dabo, Kashia, Kruiswijk, Büttner; Serero, Foor, Bruns; Rashica, Matavz en Linssen