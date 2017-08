Hulpverleenster met mes mishandeld

EDE - Een hulpverleenster is vrijdagmiddag in Ede ernstig mishandeld en bedreigd door een cliënt. Dat gebeurde in een woning aan de Nieuwe Maanderbuurtweg.

De verzorgster was bij de man op bezoek. Dat liep door onbekende oorzaak uit de hand, waarbij de man de vrouw met een mes toetakelde. Ze liep daarbij snijwonden op. De vrouw kon zelf het alarmnummer 112 bellen en deed volgens de politie zelf de deur van de woning open. Ze is in het ziekenhuis behandeld aan haar verwondingen. De man is door de politie aangehouden en zit vast voor onderzoek.