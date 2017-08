Vitesse-trainer Henk Fraser: 'Ook van Johan Cruijff Schaal traditie maken'

ARNHEM - Vitesse speelt zaterdagavond om de Johan Cruijff Schaal tegen Feyenoord. De Super Cup is de eerste prijs van het seizoen, maar leeft veel minder dan de beker. 'In Nederland is het moeilijk ergens een traditie van te maken.'

Het veld van De Kuip lag er vrijdagmiddag piekfijn bij. Voortdurend waren mensen van Feyenoord in de weer om de grasmat optimaal te prepareren voor de eerste kraker van het seizoen. Voor Vitesse de kans om zijn tweede prijs van het jaar 2017 binnen te halen.

Waar tijdens de beker nog 230 bussen vanuit Arnhem richting Rotterdam reden, zullen in het prachtige stadion van de landskampioen nu geen fans van Vitesse zijn. Een protest richting de KNVB dat slechts 1200 kaarten beschikbaar stelde. Als ludieke actie nemen nu van iedere eredivisieclub twee fans plaats in het uitvak in de tweede ring.

Vitesse-trainer Henk Fraser kan zich er nog over op winden. 'Maar men heeft mij niet nodig om aan te geven hoe belachelijk dit is. Onze supporters begrijp ik. Het meest typerend is nog dat zij wel solidair zijn. Zij zijn minder hypocriet dat mensen die de clubs moeten leiden', deelde Fraser nog maar een sneer uit aan de KNVB.

Deze twee fans reizen Vitesse zaterdag wel achterna. De tekst gaat onder de video door.

Geheime locatie

Ondertussen bereidde de Arnhemse club zich op een geheime locatie voor op het treffen met Feyenoord. De Super Cup is de start van het seizoen tussen de landskampioen en de bekerwinnaar, die tegenwoordig in het stadion van de kampioen wordt gespeeld. 'Op zich vind ik dat een prima idee', zegt Fraser. 'Ze zijn bezig om een en ander in positieve zin te beïnvloeden, maar toch missen we in Nederland iets om ergens een traditie van te maken. Zoals in Engeland, daar is dat meer. Maar de beker was in mijn tijd ook niet zo speciaal. Misschien is er nog wat tijd nodig, ik hoop dat het lukt.'

De generale repetitie vorige week tegen Reading in Londen pakte goed uit voor Vitesse. De ploeg van Fraser won met 3-2. Tim Matavz, ook vanavond de diepe spits van Vitesse, scoorde tweemaal. 'We zijn groeiende', stelde de coach die tijdens de persconferentie ook nog wel wat kritiek had op zijn nieuwe aanvalsleider. 'Af en toe moet je hem wel achter zijn reet aan zitten. Maar hij wordt steeds fitter.'

Top drie

'Er liggen heel veel uitdagingen dit seizoen', gaat Fraser door. 'De play-offs moeten we halen, we willen zover mogelijk komen in de Europa League en ook weer in de beker. Daarnaast willen we proberen ons echt tussen de top drie te wurmen. Daar is heel wat voor nodig, maar deze groep kan die uitdagingen aan.'

De eerste uitdaging is vanavond in die magische Kuip. 'We worden direct weer beoordeeld, maar dat is ook mooi. Daar moet je ook niet over zeuren. In Engeland is dat heel normaal. Je moet er direct weer staan, in de voorbereiding moet je meteen werken aan vastigheden. Veel tijd is er niet. Hier zie je het ook steeds meer gebeuren.'