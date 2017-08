Omwonenden zijn stank zat: 'Dode varkens Erichem sneller weghalen'

ERICHEM - Omwonenden van de uitgebrande megastal de Knorhof in Erichem zijn het zat. Ze willen dat de dode varkens sneller worden weggehaald.

Menno Schenke laat namens de omwonenden weten dat de stank op sommige momenten niet te harden is. 'Ik hoor ook veel mensen klagen over het grote aantal vliegen.' Omwonenden willen daarom dat de varkens sneller worden opgeruimd. Er is nu een periode van vier weken voor uitgetrokken.

Bij de Knorhof kwamen vorige week alle 20.000 varkens om het leven. Schenke: 'Omwonenden zitten nu met de treurige, frustrerende, stinkende gevolgen.'

Petitie

Er is zaterdag online een petitie gestart waarin de gemeente Buren en provincie Gelderland worden opgeroepen om de ruiming per direct te versnellen. Daarnaast wordt verzocht om geen nieuwe megastal meer te bouwen op de plek van de Knorhof.

Naast deze petitie is er ook een actie van Varkens in Nood gaande tegen de megastal.

