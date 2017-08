Cafetaria overvallen, personeel met steekwapen bedreigd

ERMELO - Een cafetaria aan de Horsterweg in Ermelo is vrijdagavond rond 23.00 uur overvallen door twee mannen. Ze bedreigden het personeel met een steekwapen.

Op het moment van de overval waren er geen klanten in de cafetaria aanwezig. De overvallers gingen er met een onbekende buit vandoor.

De politie heeft een grote zoekactie in de omgeving gehouden, maar de overvallers werden niet gevonden. Op basis van camerabeelden kon een 18-jarige inwoner van Ermelo voor verder verhoor worden aangehouden.

Omdat er nog veel onduidelijk is in deze zaak, is de politie op zoek naar getuigen.