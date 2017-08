Visser zakt naar vierde plaats op zevenkamp

Foto: Omroep Gelderland

ARNHEM - Nadine Visser heeft na het tweede onderdeel op de zevenkamp bij de WK atletiek in Londen haar koppositie moeten prijsgeven. De 22-jarige Arnhemse meerkampster, die zaterdag opende met winst op de 100 meter horden in 12,85, viel met 1,77 bij het hoogspringen terug naar de vierde plaats in de tussenstand.

Anouk Vetter, de regerend Europees kampioene, kwam tot dezelfde hoogte als Visser en zakte van de vijfde naar de negende plaats. De Arnhemse werd gepasseerd door Nadine Broersen, die meer punten scoorde met haar sprong van 1,83. De oud-wereldkampioene indoor (vijfkamp) schoof op naar de gedeelde zevende plaats. Olympisch kampioen Nafissatou Thiam scoorde een berg punten op haar favoriete onderdeel. De Belgische klom door een sprong van 1,95 naar de eerste plaats. De Cubaanse Yorgelis Rodriguez ging ook over 1,95 en steeg naar de tweede plaats. Het duo heeft al flink meer punten dan het Nederlandse trio. De meerkampsters vervolgen hun wedstrijd zaterdagavond met het kogelstoten en de 200 meter. Programma Hieronder het programma van de meerkamp voor vandaag en morgen.