Groene zeep of hoge drukspuit? Niemand weet hoe je fipronil aanpakt

BARNEVELD - Begin volgende week wordt duidelijk hoe de schadelijke stof fipronil moet worden bestreden. Volgens Hennie de Haan van de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders is de uitkomst van groot belang. 'Als de juiste manier van bestrijden niet snel duidelijk is, ontstaat een exportcrisis.'

Volgens De Haan werken diverse instanties samen om te achterhalen hoe fipronil moet worden bestreden. 'Niemand in de sector wist van fipronil af. Er wordt onderzocht wat in het spul zit en hoe je het uit de stal kunt krijgen.'

De Haan stelt dus dat er een exportcrisis ontstaat als niet snel duidelijk wordt hoe de stallen schoon gemaakt moeten worden. Volgens een verslaggever van Omroep Gelderland is er onder de pluimveehouders veel onrust. 'Ze weten niet hoe ze de stal moeten aanpakken. Gebruik je een hoge drukspuit of groene zeep? Het onderzoek is van groot belang.'

Opgeslagen

Bij alle bedrijven waar de schadelijk stof is geconstateerd, liggen de eieren nog opgeslagen in de stal. De Haan: 'Er gaat geen ei weg, voordat er een controle heeft plaatsgevonden.'