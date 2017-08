Keert de zomer nog terug?

ARNHEM - De zomer van 2017 kende een paar mooie dagen, maar de liefhebbers van zonnig weer komen niet heel erg aan hun trekken. Ook komende week is er meer regen dan zon in onze provincie, zo meldt MeteoGroup uit Wageningen zaterdag.

Dit weekeinde kan er de nodige regen vallen. De temperatuur komt net boven de 20 graden uit. Op zondag wordt het 21 graden in Gelderland, maar blijft het droog. Dat is op maandag na, de rest van de week, niet het geval.

Het kwik daalt ook in de loop van de week. Maandag is met 24 graden de warmste dag, donderdag is de minste dag. Het wordt dan maar 17 graden, met dus de nodige regenval.

Nazomer

De vraag die veel mensen nu stellen: komt de zomer nog terug? Volgens MeteoGroup is een nazomer goed mogelijk. Er zijn alleen nog geen voortekenen van een lange periode van mooi weer. Tot halverwege augustus worden er, op dit moment, geen temperaturen van boven de 25 graden verwacht.