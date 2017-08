Kim (17) wil boer worden en doet mee aan trekkertrek

KRING VAN DORTH - Met haar lange blonde haar stapt ze lachend de trekker uit. 'Hoi ik ben Kim'. De 17-jarige Kim Beekhof uit Kring van Dorth, in de gemeente Lochem, komt rustig uit de enorme trekker. 'Ik ben zand aan het vervoeren vandaag', legt ze uit. 'Tot de zomer heb ik stage gelopen bij het loonbedrijf en nu ben ik er aan het werk', lacht ze.

Kim wil niets liever dan trekker rijden en boerin worden. Ze is opgegroeid tussen de koeien en wil niets liever dan het bedrijf overnemen. 'We hebben 60 koeien aan de melk', vertelt ze. Bij het loonbedrijf leert ze kneepjes van het loonwerk. 'Ik reed niet zo heel vroeg trekker, ik was een jaar of 14 of zo. Maar ik kan me de eerste keer nog heel goed herinneren. Vooral toen ik de eerste keer aan het grasmaaien was, toen dacht ik, dit is iets wat ik echt heel leuk vind.'

Boeren onder de 35 zeldzaam

Kim wil binnen nu en tien jaar de boerderij thuis overnemen. En dan hoort ze tot de zeldzame groep jongeren die een boerenbedrijf hebben. Nederland telde vorig jaar slechts 2000 boeren jonger dan 35. Dat blijkt uit recente cijfers van het CBS.

Vooral in de Achterhoek zijn er maar weinig jonge boeren. Nijmegen spant de kroon. Van de in totaal twintig bedrijfshoofden in Nijmegen zijn er 4 jonger dan 35 jaar. Bijna 20 procent van de boeren is 65 jaar of ouder. Weten of er bij u ook jonge boeren zijn? In de grafiek kunt u per gemeente zien hoeveel het er zijn.

'Ik win hier niet hoor'

Naast het loonwerk en het melken op de boerderij thuis is er één hobby waar Kim helemaal weg van is: trekkertrek. Een paar keer per jaar poetst ze haar eigen trekker en rijdt, op de trekker, naar wedstrijden. Vrijdagavond deed ze mee in Welsum. 'Ik ga hier niet winnen hoor, er zijn hier trekkers met 200 pk en daar kom ik echt niet aan', lacht ze.

Foto: Omroep Gelderland

Ze valt op tussen alle mannen. En vraag aan een willekeurig iemand waar Kim is, en je krijgt antwoord. Iedereen kent haar. 'Ja dat is wel grappig'.

Vlak voor ze mag schitteren op de baan, wordt de trekker gewogen. En dan is het aansluiten in de rij en wachten. 'Ik heb in de tussentijd iemand die voor mij was gebeld om te vragen of ik in de één of in de twee moest starten. Ik wist het niet.'

Foto: Omroep Gelderland

'Ik dacht-ie er halverwege al mee stopte'

Uiteindelijk is ze aan de beurt. Aan haar trekker wordt een sleepwagen gekoppeld en die moet zij voorttrekken. Wanneer de 100 meter bereikt wordt heb je een zogenoemde full pull. Het begin van Kim is goed, maar halverwege de baan lijkt het bijna over.

'Ja, dat dacht ik ook', zegt ze achteraf. 'Toen ben ik gaan sturen en toen kwam het toch wel weer goed'. Uiteindelijk trekt ze 85,64 meter. 'Het is bij lange na niet genoeg, maar het is beter dan iemand die met dezelfde trekker reed.'

Zondag krijgt Kim een nieuwe kans. Dan doet ze mee in Laren. En maandag, dan mag ze de koeien weer melken en weer bij het loonbedrijf aan het werk.