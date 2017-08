Bestelbus brandt volledig uit

Foto: Omroep Gelderland

PUTTEN - Aan de Poolseweg in Putten is in de nacht van vrijdag op zaterdag een bestelbus uitgebrand.

De brandweer kon niet voorkomen dat de bus helemaal uitbrandde. De bus stond geparkeerd op een oprit. Een auto die naast de bus stond geparkeerd, liep brandschade op. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar de naastgelegen woning. Foto: Omroep Gelderland De oorzaak van de brand is niet duidelijk, de politie laat de brand onderzoeken op brandstichting.