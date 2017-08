Hoogbejaarde vrouw jaagt oplichter uit haar huis

NIJMEGEN - Een 88-jarige vrouw uit Nijmegen heeft vrijdagmiddag een oplichter uit haar huis aan de Tweede Oude Heselaan gezet.

De bejaarde vrouw had een man binnengelaten, die zich had voorgedaan als CV-monteur. Bij de vrouw zou die dag ook echt een monteur langskomen, waardoor ze hem in eerste instantie vertrouwde. Maar daar kwam ze snel van terug.

Omdat de vrouw zo scherp van geest was, wist ze hem snel uit het huis te praten. Daarmee liep het gelukkig allemaal goed af.