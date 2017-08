Politie waarschuwt voor zakkenrollers

EDE - Er zijn in het centrum van Ede zakkenrollers actief. De politie heeft de afgelopen weken meerdere meldingen binnengekregen.

Bezoekers van de binnenstad van Ede worden daarom door de politie geadviseerd om extra alert te zijn tijdens het winkelen. Ook blijkt in Ede al een paar keer een 'wisseltruc' toegepast. Nog onbekende daders vragen bij een willekeurige winkel bij de kassa om geld te wisselen.

Smoesje

Bij een drogisterij werd op deze manier een briefje van 50 euro gewisseld. De caissière werd daarbij afgeleid met een smoes. De dader wilde zijn briefje van vijftig euro, vergelijken met die in de kassa. Toen de man weg was, bleken meerdere briefjes van vijftig euro te ontbreken in de kassa en te zijn vervangen door vals geld.