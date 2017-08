Dit zijn de Vitessefans die wel in De Kuip zijn

ROTTERDAM - Ronnie en zijn vriendin Cibrenne zijn de enige Vitessefans die zaterdagavond wel in De Kuip aanwezig zijn om hun ploeg te supporten in de strijd om de Johan Cruijff Schaal. Alhoewel supporten, ze staan er ook om een statement te maken.

De KNVB stelde maar 1200 kaarten beschikbaar aan Vitesse en daarom besloten de fans om het duel te boycotten. Het uitvak zal daarom niet geelzwart gevuld zijn in de wedstrijd tegen Feyenoord. Als protestactie vanuit Arnhemse zijde is er bedacht om van elke eredivisieclub twee fans naar de wedstrijd te sturen.

Voor Vitesse zijn dat dus Cibrenne en Ronnie, die er een raar gevoel bij hebben. 'Ik kan in ieder geval die wedstrijd live zien. Maar ik sta er wel met een ander gevoel en je staat er ook als statement richting de KNVB. We willen laten zien dat voetbal voor de supporters moet zijn en niet voor de bobo's', zegt Ronnie.

Vol vertrouwen

Maar met twee Vitessefans of een heel uitvak vol, Ronnie en Cibrenne hebben vertrouwen in een goede afloop voor de Arnhemse club. 'Voor Vitesse is het wel een echte prijs, dus ik denk dat ze er voor gaan. Het wordt een kleine overwinning, 1-2', aldus Ronnie. Zijn vriendin is nog positiever. 'Ik denk 1-3.'.

