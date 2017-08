Wist ChickFriend dat er gif in hun bestrijdingsmiddel zat?

Foto: ANP

BARNEVELD - Er zijn steeds meer signalen dat het Barneveldse bedrijf ChickFriend wist dat er fipronil zat in het luizenbestrijdingsmiddel dat werd gebruikt bij het schoonmaken van de stallen. Vanwege het gebruik van het verboden middel bij zo'n 180 pluimveehouders is het diepe crisis in de Nederlandse eiersector.

ChickFriend deed voor hun bestrijdingsmiddel zaken met een Belgische leverancier, Poultry-Vision. De twee bedrijven zouden het bestrijdingsmiddel op facturen de nepnaam 'fypro-rein' hebben gegeven, meldt NRC. Het fipronil zou afkomstig zijn van een bedrijf uit de Roemeense hoofdstad Boekarest. Daar zou de Belgische leverancier vorig jaar 3000 liter fiprocid hebben gekocht. Fipronil is een belangrijk bestanddeel van fiprocid. Dinsdag werd volgens Belgische media 6000 liter fipronil gevonden in een loods van de eigenaar van Poultry-Vision, in Baarle-Hertog. De advocaat van dat bedrijf zei eerder tegen EenVandaag ook dat ChickFriend wist dat er fipronil in het bestrijdingsmiddel zat. Vrijdag werd ook bekend dat ChickFriend niet de juiste diploma's had om ongedierte te bestrijden en daarvoor ook niet stond geregistreerd. Burgemeester Asje van Dijk van de gemeente Barneveld gaat er vanuit dat de eigenaren van ChickFriend te goeder trouw hebben gehandeld. 'Dat zal ook blijken', zei hij vrijdag tegen Omroep Gelderland. Hij heeft met de eigenaren gesproken en volgens hem wisten ze niet dat ze het verboden middel gebruikten. Geen gehoor bij ChickFriend ChickFriend zelf is voor Omroep Gelderland al dagen onbereikbaar voor commentaar. Bij het adres waar het bedrijf is gevestigd wordt niet opengedaan. Er zijn geruchten dat de twee eigenaren ondergedoken zitten. Tegen ChickFriend loopt inmiddels een strafrechtelijk onderzoek. De administratie is in beslag genomen. Zie ook: ChickFriend had niet de juiste papieren

'Eerste pluimveehouder heeft faillissement aangevraagd'