Jongens spannen touw over de weg, meisje op scooter gewond

LATHUM - Twee tieners zijn vrijdagavond aangehouden nadat zij opzettelijk een ongeluk hebben veroorzaakt in Lathum. Dat bevestigt de politie.

De jongens waren hun hond aan het uitlaten toen zij bij de brug een fuik in het water zagen liggen. Het vistuig was met een touw aan de reling vastgemaakt. Ze haalden de fuik uit het water en lieten hem aan de andere kant van de brug weer zakken. Daardoor spanden ze het touw over de weg heen.

Niet veel later kwam een scooterrijdster ten val door dat gespannen touw. De ambulance heeft het meisje ter plekke geholpen aan haar verwondingen, ze hoefde niet naar het ziekenhuis. De scooter raakte ernstig beschadigd door de valpartij.

De jongens zijn even later aangehouden en meegenomen naar het politiebureau.