Dit zijn de uittips van de redactie (want Esther is op vakantie)

ARNHEM - Eindelijk vakantie, of gewoon weekend, maar geen idee wat je met al die vrije tijd moet doen? Geen zorgen, we helpen je wel. Hier zijn een paar tips om je vrije dag door te komen.

Normaal gesproken komen de uittips van Esther, maar zij neemt het er even van op een vakantieadres.

Kasteel Cannenburg in Vaassen is dit weekend in Franse sferen. Lekker met een stokbrood onder je arm genieten van kunstenaars à la Montmartre, producten uit het zonnige zuiden, brocante, Bourgondisch eten en Franse muziek.

Kunt u niet wachten tot de nieuwe taxatieronde van Schatgraven of Tussen Kunst en Kitsch? Dan kunt u zaterdag 5 augustus ook uw schilderij, curiosa, goud, zilver of andere antiquiteiten (geen klokken, meubels en poppen) laten taxeren. Openingstijden en entreeprijzen zijn hier te vinden.

En om alvast even in de sfeer te komen, kunt u hieronder luisteren naar een accordeonist die fijne Franse filmmuziek speelt in een bos.

Oogstfeest

Liever een zaterdag met een Nederlands tintje? In Stroe wordt het oogstfeest gevierd. Er worden dors-, maai- en vlegeldemonstraties gegeven, er is een boerenveiling, oude tractoren en voor de kinderen zijn er speeltoestellen. Nieuw dit jaar is de ruilbeurs.

Toegang is gratis. Voor meer informatie kunt u hier klikken. Even gangmaken?

Afrikaans carnaval

Arnhemmers opgelet: uw nieuwe burgemeester Ahmed Marcouch tipt het Afrikaans carnaval voor een uitje. Zaterdag trekken 60 Afrikanen in feestelijke groen-wit-blauwe creaties (naar de vlag van Sierra Leone) in een feestelijke optocht van de Arnhemse wijk het Spijkerkwartier naar Park Presikhaaf.

U kunt er kennis maken met de keuken van Sierra Leone, maar wees gewaarschuwd: veel gerechtjes zijn voorzien van plasas, een pittige saus.

Geen idee wat je van Afrikaans carnaval kunt verwachten? In de Londense wijk Notting Hill hebben ze het vorig jaar ook gevierd. Feestje!