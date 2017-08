Hassan start goed met jacht op goud tijdens WK: 'Het was super makkelijk'

LONDEN - De Arnhemse atlete Sifan Hassan heeft vrijdagavond gemakkelijk de halve finale van de 1500 meter behaald op de WK atletiek in Londen.

De hardloopster liep een groot deel van de race achterin en kwam tegen het einde naar voren zetten. Ze liep een tijd van 4.08,89 en werd daarmee eerste in haar serie. Dat was ook wel te verwachten, want Hassan is goed in vorm. De Arnhemse atlete geldt ook als favoriet voor deze afstand.

'Het was super makkelijk vandaag', zo zei de atlete tegenover de NOS in haar eerste reactie na afloop.

Hassan loopt later op de WK atletiek in Londen ook de 5000 meter. De atlete wil die twee afstanden de komende jaren gaan combineren.