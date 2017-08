Werkstraf voor veroorzaken zwaar verkeersongeluk Geldermalsen

ARNHEM - Een 20-jarige man uit Geldermalsen is vrijdag veroordeeld voor het veroorzaken van een ernstig verkeersongeval in zijn dorp. De rechtbank legde hem een werkstraf van 120 uur op en een voorwaardelijke rijontzegging van 1 jaar.

De man reed op 28 november 2015 te hard door de bebouwde kom van Geldermalsen. Hij was nog niet zo lang in het bezit van zijn rijbewijs. Op de Randweg belandde hij in een flauwe bocht op de verkeerde weghelft en knalde frontaal op een tegemoetkomende auto.

De bestuurder van die auto, een destijds 61-jarige man uit Tricht, raakte zwaargewond en zal nooit meer helemaal herstellen.

Rijbewijs niet kwijt

De jongeman is erg geschrokken door het ongeval en heeft meerdere malen contact gehad met het slachtoffer en zijn vrouw. De rechter heeft dat meegenomen in de strafbepaling.

Ook was de man niet eerder met politie of justitie in aanraking geweest. Omdat er zo veel tijd tussen het ongeval en de rechtszaak zit, ziet de rechter geen nut meer in het afpakken van het rijbewijs. De officier van justitie had dat wel geëist.

Zorgen over rijgedrag

Wel krijgt de man een voorwaardelijke rijontzegging opgelegd van een jaar, met een proeftijd van drie jaar. De rechter kiest voor een lange proeftijd, omdat het rijgedrag van de man de rechtbank nog steeds zorgen baart.

De rechter wil daarmee zorgen dat de man de verkeersregels naleeft en dat hij beseft dat zijn rijgedrag consequenties heeft voor andere verkeersdeelnemers.

