Cel en behandeling voor dreigen en stelen

HARDERWIJK - Een 31-jarige man uit Harderwijk is veroordeeld tot zes maanden celstraf, waarvan vijf voorwaardelijk. Ook moet de man langdurig worden behandeld in een kliniek.

De man pleegde vier winkeldiefstallen, maakte zich schuldig aan heling en bedreigde een buurtgenoot, een agent en een maatschappelijk werker. De straf is lager dan de eis van het Openbaar Ministerie, omdat de rechtbank een aantal strafbare feiten niet bewezen acht.

Eerder veroordeeld

De man is eerder veroordeeld tot een (deels) voorwaardelijke celstraf voor een ander misdrijf. Ondanks dat hij tijdens zijn proeftijd opnieuw in de fout is gegaan, hoeft hij de voorwaardelijke celstraf niet direct uit te zitten. Volgens de rechtbank is het voor zowel de samenleving als voor hemzelf belangrijk dat hij zo spoedig mogelijk begint met zijn behandeling. Die behandeling moet voorkomen dat hij opnieuw in de fout gaat. Wel is de termijn van de eerdere proeftijd van de man met 2 jaar verlengd.

Schadevergoeding

Ook moet de man een schadevergoeding van 67,97 euro aan één van de gedupeerden betalen.