Mishandeld homostel nog niet de oude: 'Ik merk elke ochtend dat ik geen tanden meer heb'

ARNHEM - Het mishandelde homostel Jasper en Ronnie uit Arnhem is nog altijd niet de oude. Dat vertelden ze vrijdag in gesprek met Omroep Gelderland.

De twee liepen begin april na een feestje in Luxor Live over de Nelson Mandelabrug in Arnhem. Daar kregen ze het aan de stok met een groepje jongens. Een woordenwisseling ontaardde in een vechtpartij waarbij Ronnie (31) vijf tanden kwijtraakte.

Ups en downs

Nu vier maanden later gaat het met Ronnie nog altijd niet zo goed. 'Ik heb wat ups en downs, maar dat hoort erbij zegt mijn psycholoog.' Ook maanden later hakt het voorval er nog altijd goed in. 'Sommige mensen zeggen dat zal toch minder moeten worden na vier maanden. Maar ik word wel iedere ochtend wakker en merk meteen dat ik geen tanden meer heb.'

Met Jasper (35) gaat het 'redelijk tot goed'. 'We ontvangen steun vanuit de hele wereld. Engeland, Ierland, Spanje, Malta...overal komen briefjes en kaarten vandaan.'

Canal Parade

Zaterdag gaat het stel samen naar de Canal Parade in Amsterdam. Ze willen heel graag ook daar de boodschap voor homotolerantie uitdragen, maar ze weten niet of dat gaat lukken. 'Daar is het evenement wel te groot voor geworden', aldus Jasper.

