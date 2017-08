Kelderman eindigt als vierde in eerste etappekoers na blessure

BARNEVELD - Wilco Kelderman uit Barneveld is in het eindklassement van de Ronde van Polen als vierde geëindigd.

De renner van Sunweb reed zijn eerste serieuze koers sinds zijn val in de Giro. In de zevende en laatste etappe werd hij vierde. Dat is ook zijn positie in het eindklassement. De laatste etappe werd gewonnen door de Nederlander Wout Poels. Hij eindigde in het eindklassement als derde achter Majka en Teuns.

De Ronde van Polen is een belangrijke voorbereidingswedstrijd voor de Ronde van Spanje. Daarin is de Barnevelder dit jaar de kopman van zijn ploeg. Die koers start met een ploegentijdrit op zaterdag 19 augustus.