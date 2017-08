Vrienden bouwen enorme boomhut op camping

OOSTERBEEK - 'Het is wel een beetje een jongensdroom', zegt Felix van de Veerdonk. Hij bouwde met zeven vrienden uit Arnhem een enorme boomhut op camping Oosterbeeks Rijnoever in Oosterbeek. Speciaal voor de gasten daar.

'Dit is toch de mooiste manier om vakantie te houden. Na een week hard werken, staat er een mooi eindresultaat.' Hiervoor stond er op de camping ook al wel eens een boomhut, maar deze is van een andere orde zegt Van de Veerdonk. 'Hij is veel mooier dan een normale boomhut, hier kan je ook met tien man in zitten.'

Vandaag was de dag waar de laatste hand werd gelegd aan de hut. 'Ik glim van trots. Vanavond gaan we mer maar eens lekker een biertje in drinken.'

'Vooral voor kinderen'

Hoewel Van de Veerdonk er zelf van geniet, zegt hij wel dat de boomhut vooral voor kinderen bedoeld is. 'Maar op een regenachtige dag kunnen volwassenen er ook wel een wijntje in drinken of een boekje lezen. De gasten zijn ook echt heel positief, ondanks het feit dat we wel wat herrie hebben gemaakt.'