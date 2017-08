'Regels voor megastallen niet op de millimeter vastleggen'

ARNHEM - Gelderland moet ervoor zorgen dat de discussie rondom de zogenoemde megastallen voor varkens niet verzandt in bureaucratie. Volgens gedeputeerde Jan Markink gaat Gelderland daarom niet het voorbeeld van Noord-Brabant achterna. Daar mag een veehouder in de toekomst alleen nog maar een nieuw stal bouwen als in ruil daarvoor iets meer stalruimte wordt afgebroken.

'Zij hebben het op de millimeter vastgelegd. Daartoe moet jij je niet verleiden', vertelde Markink tijdens een discussie over megastallen op Radio Gelderland. 'Het is al één grote bureaucratie. Je moet oppassen dat jij je doel voor ogen houdt.'

Foto: Omroep Gelderland

Megastallen zijn weer in het nieuws door de grote brand in de voormalige stal Knorhof in Erichem van vorige week. Hierbij kwamen alle 20.000 varkens om het leven. De politie maakte bekend dat de brand niet was aangestoken. Wat wel de oorzaak is, wordt nog onderzocht.

Grotere megastallen

Dierenactivisten uitten al eerder kritiek over de grootte van de stallen. Toch is de kans groot dat er in Gelderland in de toekomst grotere megastallen komen. Zo wordt er in de provincie gesproken over de mogelijkheid voor stallen waarbij geen maximaal aantal dieren worden gehouden.

Markink: 'We stellen dan geen grens op 10.000 of 20.000 dieren, maar denken dan meer aan andere voorwaarden. Dus hoe is het gesteld met de gezondheid en het welzijn van de dieren, kan een vergroting landschappelijk ingepast worden en hoe staat het met de volksgezondheid. als daaraan wordt voldaan én de gemeente is akkoord, dan is een grotere megastal zeker mogelijk.'

