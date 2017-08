ChickFriend had niet de juiste papieren

BARNEVELD - Het Barneveldse bedrijf Chickfriend, dat verantwoordelijk wordt gehouden voor de aanwezigheid van gif in honderdduizenden eieren, had niet de juiste diploma's om ongedierte te bestrijden en stond daarvoor ook niet geregistreerd. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS.

Ook het middel dat Chickfriend gebruikte, Dega 16, had niet voor het bestrijden van bloedluis gebruikt mogen worden. Desondanks greep de keurmerkverlener van de eierbranche niet in. De reden daarvoor is dat het keurmerk bloedluis tot nu toe niet als ongedierte beschouwde.

De NOS vond uit dat de eigenaren van Chickfriend niet de wettelijk vereiste opleiding tot bestrijdingstechnicus hebben gevolgd, zo blijkt uit navraag van het medium bij het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD). Een opleiding had mogelijk veel leed kunnen besparen. Opleider Erik van Gestel van het KAD: 'De insteek van de opleiding is om ongediertebestrijders te leren wat wel en niet mag met een chemisch middel. Juist met als doel om dit soort excessen te voorkomen.'

Geen commentaar

Chickfriend is niet bereikbaar voor commentaar. Uit de algemene voorwaarden van het bedrijf blijkt dat Chickfriend er zelf van overtuigd lijkt te zijn dat het product deugde en de certificaten in orde waren: 'De leverancier garandeert de deugdelijkheid van de door haar geleverde diensten alsmede dat zij zich zal inspannen de overeenkomst met inachtneming van de vereiste certificering, uit te voeren.'

Onbewust gebruikt

Burgemeester van Barneveld, Asje van Dijk, zei vrijdagmorgen bij Radio Gelderland al dat ChickFriend het middel onbewust gebruikte, omdat het verwerkt was in bestrijdingsmiddel tegen bloedluis. Het bedrijf was ingeschakeld door boeren om korte metten te maken met bloedluis bij kippen.

