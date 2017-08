'Provincie is er niet om problemen van pluimveehouders op te lossen'

ARNHEM - Gedeputeerde Jan Markink ziet geen directe rol voor de provincie Gelderland wat betreft de problemen van Gelderse pluimveehouderijen door het eierschandaal. Dat zei hij vrijdag tegen Omroep Gelderland.

'Ik zie voor de provincie Gelderland hier niet direct een eigen verantwoordelijkheid in.' Markink reageerde op een oproep van de ChristenUnie die wil dat het provinciebestuur de pluimveesector ondersteunt. 'Ik denk dat ze vragen om een lobby op te zetten richting Tweede Kamer en kabinet om de mogelijkheden te onderzoeken om de getroffen pluimveehouders te helpen. Want het is natuurlijk verschrikkelijk wat er gebeurt', benadrukt Markink.

Miljoenen schade

Zeker 25 Gelderse bedrijven hebben eieren geleverd die te hoge waarden fipronil bevatten. De schade loopt waarschijnlijk in de miljoenen euro's. 'ChristenUnie heeft ook vragen gesteld. Die gaan we zo snel mogelijk beantwoorden. Maar het kan niet zo zijn dat wij als provincie de problemen van onze getroffen pluimveehouders even gaan oplossen.'

