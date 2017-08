Coffeeshop in Harderwijk mag geen softdrugs meer verkopen

HARDERWIJK - Bij Coffeeshop Liberty aan de Vijhestraat in Harderwijk mag vanaf vandaag geen softdrugs meer verkocht worden. Dat heeft de rechtbank in Arnhem besloten.

De burgemeester van Harderwijk besloot een half jaar geleden dat de zaak dicht moest. De eigenaar van Liberty werd in 2011 namelijk veroordeeld tot een maand gevangenisstraf en een geldboete omdat hij 52 kilo hennep in bezit had. Een coffeeshop mag wettelijk gezien maximaal 500 gram op voorraad hebben. In de vergunning is opgenomen dat de zaak gesloten moet worden wanneer er sprake is van een veroordeling bij de rechter.

De Raad van State besloot vervolgens dat de coffeeshop ook daadwerkelijk dicht moest, maar de eigenaar was het daar niet mee eens. Hij wilde een voorlopige voorziening, de rechtbank laat nu weten dat dat verzoek is afgewezen.

Nieuwe coffeeshop

De gemeente Harderwijk staat één coffeeshop toe. Dit betekent dat er, bij sluiting van Liberty, ruimte komt voor een nieuwe. De gemeente wil daarbij de overgangstermijn zoveel mogelijk beperken.

Zie ook: