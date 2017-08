Johan Cruijff Schaal komt uit Gelderland

ARNHEM - De Johan Cruijff Schaal waar Vitesse en Feyenoord zaterdagavond om strijden, is gemaakt in Gelderland. De schaal met veertien hoeken is geproduceerd door tingieterij 't Oude Ambacht uit Alphen aan de Maas (gemeente West Maas en Waal).

'We maken alle schalen van de KNVB', vertelt Jurgen van Zon van 't Oude Ambacht. 'Van de jeugd tot en met de eredivisie.' Daar kwam nu de vernieuwde Johan Cruijff Schaal bij. 'Het was een spoedklusje, we hadden vijf à zes weken. Dit idee is pas een maand of twee geleden ontstaan.'

Van Zon vindt het een hele eer om dit te mogen doen. 'We maken al een jaar of 20 de kampioensschaal, maar het blijft uitzonderlijk.'

De uitreiking van 'zijn' schaal ziet Van Zon niet live. 'Naar het stadion zit er dit keer niet in. We zien het wel op tv.'



Naast de veertien hoeken (verwijzend naar Cruijff's vaste rugnummer 14) is ook een beeltenis van Neerlands beste voetballer aller tijden in de schaal verwerkt. Ook staan de namen van de clubs en de editie (nummer 22) van het jaarlijkse treffen tussen de kampioen en de bekerwinnaar op de schaal. Bovendien staat er een nieuw logo op.

