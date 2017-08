Werkstraf voor man die schoonzoon met klauwhamer aanviel

DUIVEN - Een 68-jarige man uit Oegstgeest is vrijdag veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van 105 dagen en de maximale werkstraf van 240 uur. Hij maakte zich schuldig aan mishandeling en bedreiging van onder meer zijn inmiddels ex-vrouw in Duiven.

De twee lagen in scheiding. De spanning liep daarbij zo hoog op dat hij zijn schoonzoon met een klauwhamer aanviel. Die liep daardoor een verbrijzelde onderarm op. Ook bedreigde de man - met de klauwhamer in zijn hand - zijn dochter en schoonzoon met de dood.

De rechtbank heeft er rekening mee gehouden dat de man geen strafblad heeft en enigszins verminderd toerekeningsvatbaar is. Bovendien is hij door middel van een enkelband al een jaar in zijn vrijheid beperkt.

De man moet de drie slachtoffers een schadevergoeding van in totaal 8000 euro betalen. Ook mag hij geen contact zoeken met de slachtoffers en hun familieleden.