Henk Fraser over ziekmelding Eloy Room: ik wens hem alle sterkte

Kashia en Fraser nemen plaats voor de persconferentie in De Kuip

ROTTERDAM - Eloy Room ontbreekt zaterdag definitief bij Vitesse tijdens de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal. 'Eloy is ziek, ik wens hem sterkte.'

Trainer Henk Fraser ging desgevraagd kort in om het plotselinge bericht dat Eloy Room zich donderdag ziek meldde bij zijn werkgever. Tijdens de persconferentie in de Rotterdamse Kuip, waar aanvoerder Guram Kashia ook aan tafel zat, ging Fraser kort in op het nieuws rondom de keeper.

'Eloy is ziek. Ja, natuurlijk is er met de medische staf contact geweest. Ik wens hem beterschap en sterkte', reageerde Fraser. Onlangs werd bekend dat Room, die een uitstekend seizoen achter de rug heeft, niet wilde bijtekenen. Daarbij kwam de flinke concurrentie van aankoop Remko Pasveer die zich vanaf het begin van de voorbereiding direct liet gelden bij Vitesse. De keuze onder de lat was vrijwel zeker ook gevallen op Pasveer.

Dat uitgerekend nu Room zich ziek heeft gemeld is natuurlijk opvallend. Mogelijk stuurt de Nijmegenaar aan op een breuk met Vitesse. 'Dat vind ik een voorbarige conclusie. Ik ga uit van het goede van de mens. Wie eerste keeper is? Op dit moment is dat Pasveer', zei Fraser. 'Met zijn kwaliteiten past hij ook heel goed bij de manier waarop wij spelen.'