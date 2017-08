Bibliotheek Tiel verhuist naar nieuw cultuurgebouw Zinder

TIEL - De bibliotheek Tiel is de komende drie weken gesloten ,maar dat betekent allerminst dat de medewerkers op vakantie kunnen. Ze zijn druk bezig met de verhuizing van de bieb naar het nieuwe cultuurgebouw Zinder.

De bibliotheekmedewerkers nemen afscheid van het gebouw dat in de jaren tachtig is gebouwd en gaan werken in een gloednieuw pand enkele honderden meters verderop. In het cultuurgebouw krijgen ook de muziekschool en kunstcentrum De Plantage, poppodium Twentietoe, de kunstuitleen en expositieruimte ‘t Klooster onderdak. Vanaf 28 augustus is Zinder open voor publiek en in oktober van dit jaar is de officiële opening.

Ondergrondse parkeergarage

Zinder is onderdeel van het miljoenenproject Westluidense Poort. Er is ook een vier verdiepingen tellende ondergrondse parkeergarage voor auto's en fietsen aangelegd. Die wordt naar verwachting in september opengesteld, zodra de certificering van de installatie van de afvoer van rookgassen geregeld is.