Klusjesmannen belazeren ouderen

DOETINCHEM - In Doetinchem zijn zogenaamde kit-controleurs actief. De mannen bellen aan bij ouderen en vertellen dat zij na een recente renovatie de kitnaden komen controleren, maar in werkelijkheid gaat het om oplichters die ouderen sieraden of geld afhandig willen maken.

Geschreven door Mediapartner REGIO8

De oplichters hebben volgens een woordvoerder van de politie afgelopen week minste twee keer toegeslagen met hun babbeltruc bij ouderen aan de Airbornestraat. Bij zeker één van hen zijn na de zogenaamde controle van de kitnaden sieraden verdwenen. Van de dader of daders ontbreekt tot op heden ieder spoor.



De politie zegt dat de oplichters steeds weer nieuwe verhalen verzinnen om zich naar binnen te praten. Bij twijfel wordt geadviseerd om medewerkers buiten te laten wachten en naar de onderneming te bellen of bij een verdachte situatie de politie te bellen.