Brand in oude kippenschuur met asbestdak

PUTTEN - In een oude kippenschuur aan de Arkemheemseweg in Putten heeft vrijdagochtend korte tijd een brand gewoed. In het dak van de schuur zit asbest. Dat asbest wordt zo snel mogelijk opgeruimd. Er is geen gezondheidsrisico, meldt een woordvoerder van de brandweer.

De brand ontstond rond 10.30 uur. De brandweer ging met twee blusvoertuigen naar de brand. De schuur is ongeveer 10 bij 25 meter groot. Na ongeveer drie kwartier was de brand onder controle. In de schuur stonden alleen spullen. Er vielen geen gewonden. Hoe groot de schade is, is nog niet bekend. Asbestplaten Tijdens de brand knapten een aantal asbestplaten. De stukken kwamen op het terrein van de schuur terecht. Hierdoor is er geen risico voor omwonenden. 'Die stukken asbest worden nat gehouden en zo snel mogelijk door mannen in witte pakken opgeruimd', aldus een brandweerwoordvoerder. De oorzaak van de brand wordt onderzocht.