'Vitesse trekt spits Luc Castaignos aan'

ARNHEM - Spits Luc Castaignos gaat toch naar Vitesse. Dat meldt weekblad Voetbal International op basis van Portugese bronnen.

Eerder leek de overgang van Sporting Lissabon naar de Arnhemse club af te ketsen op de vraagprijs van 2,5 miljoen euro. Onduidelijk is of Vitesse nu minder hoeft te betalen. De Arnhemse club wilde vrijdag geen commentaar geven op de mogelijke transfer.

Statistieken

Castaignos deed het in de eredivisie goed bij Feyenoord (15 goals in 37 duels) en FC Twente (37 goals in 94 wedstrijden). In het buitenland was hij minder succesvol. Sporting betaalde een jaar geleden 2,5 miljoen aan Eintracht Frankfurt, maar in Lissabon kwam hij niet verder dan zes competitieduels en nul treffers.

Luc Castaignos zou de elfde aanwinst van Vitesse zijn deze zomer. Als hij komt, dan moet hij de strijd aangaan met een andere nieuweling, Tim Matavz.