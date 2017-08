Brand in verpleeghuis, bewoners tijdelijk verkast

Archieffoto

TIEL - In een verpleeghuis in Tiel heeft vrijdagochtend een kleine brand gewoed. Drieëntwintig bewoners moesten hun plek verlaten vanwege de rook en zijn elders in het gebouw opgevangen.

Het gaat om verpleeghuis Vrijthof aan de Burgemeester Meslaan. De mensen die zich niet zelf konden redden zijn meteen in veiligheid gebracht, meldt de brandweer. De afdeling wordt nu geventileerd. Er zijn geen gewonden gevallen.