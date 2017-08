Bryan Linssen: 'De Johan Cruijff Schaal is voor mij een hoofdprijs'

ARNHEM - Vitesse maakt zich op voor de eerste grote wedstrijd van het seizoen. In De Kuip in Rotterdam kruist de Arnhemse club de degens met landskampioen Feyenoord. 'Voor mij is dit een hoofdprijs.'

Bryan Linssen kijkt reikhalzend uit naar het duel. 'Het is een mooie wedstrijd natuurlijk. Voor mij is dit gewoon een hoofdprijs. Ik heb in mijn carrière namelijk nog nooit echt iets gewonnen. Oké, het is geen beker of landskampioenschap maar je wil er gewoon voor gaan.'

De 26-jarige aanvaller kwam over van FC Groningen. Hij keek in het begin wel een beetje zijn ogen uit bij zijn nieuwe werkgever op Papendal. 'Je merkt dat Vitesse wel een stapje verder is. Als je ziet wat hier allemaal is. Het is inderdaad professioneler', zegt Linssen.

'Kijk, bij FC Groningen speelden we eerst drie keer tegen amateurs. Hier direct tegen profs. De faciliteiten zijn ook erg goed. En als je ziet hoeveel stafleden hier rondlopen. Koks bij het eten. Aan de andere kant, ik kom niet van VVV Venlo met alle respect. Deze stap is geen reuzenstap, want ik pik ook vrij makkelijk aan', aldus Linssen.

Basisplaats

Dat blijkt ook tot nu toe. De LImburger kan terugkijken op een goede voorbereiding. Hij lijkt zeker van een basisplek morgen tegen Feyenoord. 'Ik ben hard aan het werk', zegt Linssen diplomatiek. 'Ik hoop dat het goed genoeg is om te spelen, maar ik wil alleen maar meer laten zien.'