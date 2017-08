Inbrekers op heterdaad betrapt dankzij getuige

ARNHEM - Dankzij een alerte getuige heeft de politie in de nacht van donderdag op vrijdag twee mannen uit Arnhem van 30 en 36 jaar op heterdaad kunnen aanhouden. Ze werden betrapt bij een inbraak op een bouwterrein aan de Grevelingenstraat in Arnhem.

De getuige zag dat de mannen over een hek waren geklommen. Even later hoorde hij dat een ruit werd ingeslagen. Een van de verdachten klom over het hek en verdween. Agenten konden hem snel aanhouden.

Bijtwonden

De andere verdachte werd met behulp van een speurhond in het toilet van een bouwkeet aangetroffen. Hij liep enkele bijtwonden op. Voor hij naar het politiebureau ging, is hij op de eerste hulp behandeld aan zijn verwondingen.

Tijdens de zoekactie kregen de agenten assistentie van een politiehelikopter.