Mysterieus verdwenen Sammy weer gevonden

Foto: Dierenpension Renswoude

WAGENINGEN - Kat Sammy uit Wageningen is weer gevonden. Hij was een van de acht katten die in de nacht van dinsdag op woensdag op mysterieuze wijze verdween uit Dierenpension Renswoude.

Sammy werd in de nacht van donderdag op vrijdag gevonden, evenals een andere kat. Cleo uit Scherpenzeel dook alweer op. De vijf andere katten zijn nog kwijt. Een van die katten is Daisy uit Scherpenzeel. Haar baasjes hopen dat zij er snel weer is, vertelt pensioneigenaar Leonard Zandvliet. 'Ze hadden een bakje klaargezet en die is leeggegeten. En het gebeurt eigenlijk nooit dat een andere kat dat opeet. De tweede nacht gebeurde dat niet maar Daisy is veel weg. Ze hopen dat zij opduikt. Scherpenzeel is ook vrij dichtbij Renswoude.' Daisy uit Scherpenzeel. Foto: Dierenpension Renswoude.