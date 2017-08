Vrees voor meer faillissementen door eierschandaal

BARNEVELD - Er gaan meerdere boeren failliet door het schandaal met het middel fipronil, dat in vele eieren terecht is gekomen. Dat vreest de Barneveldse burgemeester Asje van Dijk.

Van Dijk zei dat vrijdagochtend op Radio Gelderland, waar hij sprak over de verslagenheid en angst onder kippenboeren in zijn gemeente. De situatie heeft er volgens hem flink ingehakt en is het gesprek van de dag.

Help pluimveehouders

De provinciale ChristenUnie stelt voor de gedupeerden bedrijven financieel te helpen. Van Dijk is het met de partij eens. Hij vindt dat het eierschandaal het normale bedrijfsrisico te boven gaat.

Uit onderzoek blijkt dat eieren van zeker vijfentwintig Gelderse bedrijven besmet zijn met fipronil. De meeste bedrijven zitten in en rond Barneveld. De schade loopt in de miljoenen doordat zij nu dicht zijn.

Ook de eigenaren van het Barneveldse bedrijf ChickFriend vinden het verschrikkelijk. ChickFriend gebruikte het middel onbewust, zegt Van Dijk, omdat het verwerkt was in bestrijdingsmiddel tegen bloedluis. Het bedrijf was ingeschakeld door boeren om korte metten te maken met bloedluis bij kippen.

Duitsers weren eieren

Vanwege de besmetting weren de Duitse supermarktketens Rewe en Penny Nederlandse eieren uit hun schappen, ook al is niet bekend of daar fipronil inzit. Hennie de Haan van de pluimveehoudersvakbond vreest dat nog meer ketens zullen volgen.

