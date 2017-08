Auto brandt uit op oprit

Foto: GinoPress

HARDERWIJK - Een auto op de oprit van een woning aan de Minnekamp in Harderwijk is voor een groot deel afgebrand in de nacht van donderdag op vrijdag.

De melding van de brand kwam rond 04.15 uur, waarna de brandweer ter plaatse ging. De stationwagen, een Ford Mondeo, stond aan de voorzijde volledig in lichterlaaie. Niemand raakte de bij de brand gewond. Bij het onderzoek naar de oorzaak van de brand wordt brandstichting niet uitgesloten.