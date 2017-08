Deze jongen gaat zestig uur non-stop darten

HAALDEREN - Roy Otten uit Beuningen staat voor een enorme uitdaging. Hij begint vanochtend aan een wereldrecordpoging darts. Otten wil minimaal zestig uur achter elkaar pijltjes in een bord gooien. 'Dat haal ik sowieso', klinkt het optimistisch.

Otten verwacht veel langer dan zestig uur voor het dartsbord te staan. Maar die tijd moet hij verbreken om het wereldrecord op zijn naam te kunnen schrijven. 'Ik wil het record zo scherp mogelijk zetten. Het mooiste zou negentig uur zijn.'

De Beuningenaar is dus vol vertrouwen. 'Ik heb goed kunnen slapen en sta daarom fit aan de start.' In juni 2015 deed Otten ook al eens een recordpoging, Toen gooide hij 63 uur lang pijltjes met een maatje. Ze kwamen toen in het Guiness Book of Records in de categorie duo-darten. 'Toen kon ik vooraf niet slapen. Te veel adrenaline. Daar had ik nu gelukkig geen last van.'

Roy (met het donkere piekhaar) deed twee jaar geleden ook al een poging, toen als duo:

De eerste pijltjes worden om 10.00 uur gegooid in Hent's Café in Haalderen. Het wereldrecord kan hij in de nacht van zondag op maandag, om 4 uur 's nachts, pakken. Otten doet het overigens niet alleen maar om het record te pakken. Aan zijn poging is ook een goed doel gekoppeld, de Stichting Kinderen Kankervrij (KiKa).