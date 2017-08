Automobilist verliest macht over stuur en tolt om

Foto: politie Nijmegen

NIJMEGEN - 'De bestuurder bleef ongedeerd, maar dat kunnen we over de auto niet zeggen.' Dat schrijft de politie Nijmegen-Noord op Facebook over een ongeluk, afgelopen nacht.

Het ongeluk gebeurde op de Prins Mauritssingel in de Waalstad. Agenten controleerden de bestuurder na de crash op alcoholgebruik, maar daarvan was geen sprake. Waardoor de automobilist de macht over het stuur verloor is niet bekend.