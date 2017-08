Trekken de touwtrekkers het goud over de streep?

BORCULO - Kracht en uithoudingsvermogen, beiden zijn nodig voor een goed potje touwtrekken. In het buurtschap Heure, bij Borculo, weten ze er alles van. Daar trainen mannen en vrouwen voor het komende EK.

Afgelopen weekend deed het herenteam mee aan de World Games in Wroclaw in Polen. Dat zijn de Olympische Spelen voor sporten die niet olympisch zijn. En dat deden ze niet onverdienstelijk, want er werd zilver behaald.

Nu trainen verschillende teams voor het EK in Engeland, dat half september plaatsvindt. Met gegrom en de voeten stevig in de klei bereiden ze zich in voor. Naast de heren en damesteams worden de teams ook gemixt. 'Dat is echt een uitdaging, iedere keer heb je een nieuw team. Het is echt een teamsport, als er eentje zich minder voelt, merk je dat meteen', zegt touwtrekster Cecilia Naalden.

Of er op het komende EK goud veroverd gaat worden is natuurlijk de vraag, maar na lang wikken en wegen is Cecilia er zeker van. 'We gaan winnen. Ja, daar gaan we voor.'