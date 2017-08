ChristenUnie wil getroffen pluimveehouders financieel steunen

ARNHEM - De ChristenUnie wil dat Gelderse pluimveehouders op korte termijn een financiële tegemoetkoming moeten kunnen ontvangen voor de schade die ze hebben geleden als gevolg van de besmetting van eieren met het verboden middel fipronil.

Zeker 25 Gelderse bedrijven hebben eieren geleverd die te hoge waarden fipronil bevatten. De schade loopt waarschijnlijk in de miljoenen euro's.

Overbruggingsmaatregelen

De Gelderse fractie van de ChristenUnie dringt er bij het provinciebestuur op aan om de lobby van de pluimveesector te ondersteunen en waar nodig met overbruggingsmaatregelen te komen om pluimveehouders zo te helpen het hoofd boven water te houden.

Ondersteuning met noodfonds en overbruggingskrediet

‘Geen enkele pluimveehouder had deze situatie kunnen zien aankomen of kunnen voorkomen, daarom is het gerechtvaardigd om de pluimveesector te ondersteunen,’ aldus Statenlid Dirk Vreugdenhil. ‘Een noodfonds vanuit het ministerie van Economische zaken zien wij als de beste optie, maar als het nodig is om boeren op korte termijn een overbruggingskrediet te verschaffen, vinden we dat de provincie daarvoor open moet staan.'

Het is onduidelijk hoe de andere partijen tegenover het plan staan en of er een meerderheid voor is in de Provinciale Staten.

Zie ook: